Спортивный марафон в Махачкале собрал более 400 000 рублей на благотворительность

7 января в Махачкале прошел забег, который собрал 406 000 рублей на благотворительность. В мероприятии участвовало 200 человек, сумевших преодолеть трассу в 13 км, информирует издание "МирМол".

Марафон шел 2 часа и транслировался в прямом эфире, направить средства можно было через благотворительное приложение. За 2 часа забега пришло более 300 000 рублей. Два дня обсуждения мероприятия в соцсетях помогли увеличить сумму до 406 000 рублей и закрыть два сбора на 466 000 рублей. Благодаря забегу материальную поддержку получили воспитанники детских домов СРЦ «Вера» Астраханской области и ЦПД «Юность» г. Нариманов, а также подопечные фонда «Тут добро» — двойняшки с диагнозом ЗПРР.