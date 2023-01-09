В тот день террористические банды Радуева вошли в Кизляр, захватили здание роддома и больницу — в заложниках оказались свыше 2 тыс. человек. В ходе спецоперации по вытеснению боевиков из города погибли девять военнослужащих и 24 местных жителя. Террористы захватили с собой около 160 заложников и направились в Чечню, прикрываясь заложниками захватили дагестанское село Первомайское — там 82 заложника были освобождены. Погибли 13 заложников и 26 военнослужащих, силовики уничтожили 150 боевиков, еще 30 были взяты в плен. В памятной церемонии у памятника жертвам трагедии приняли участие Александр Шувалов, мэр Кизляра, Александр Полюшко, председатель горсобрания, Аким Микиров, глава Кизлярского района, другие официальные лица, представители общественности, бывшие заложники и их родственники, жители Кизляра.
Помимо траурного митинга у памятника жертвам теракта, мероприятия провели в городском отделе полиции и в той больнице, где террористы удерживали заложников.