Завершилось техническое переоснащение исторического музея Махачкалы

Завершилось техническое переоснащение махачкалинского музея «Россия – моя история», в ходе которого обновились все экспозиции, информирует пресс-служба комплекса.

Уточняется, что партия нового оборудования пришла в конце 2022 года – это более 400 наименований техники.

Руководитель исторического музея Тимур Велиханов озвучил, что старое оборудование будет передано школам для формирования интерактивных мини-музеев.

«Сейчас мы обновили всю свою базу, и экспозиции стали намного ярче и интереснее, наши прежние проекторы также отвечают всем современным требованиям и могут принести большую пользу школам. Мы уже готовим положение о передаче оборудования школам для дальнейшего создания, скажем так, уголков от исторического парка. Будем смотреть на то, какую активность и интерес к нашим мероприятиям проявляли образовательные учреждения в течение минувшего года. Упор будет сделан на самые активные школы», – высказался директор.