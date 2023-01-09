Он сообщил, что Дагестан будет по-прежнему популярной локацией для отдыха у жителей страны, в том числе и по той причине, что остальные субъекты СКФО делают в разы меньше для привлечения гостей.
«В 2022 году Дагестан по туристическому потоку поднялся на 70 процентов. В 2023 году подобного колоссального роста не будет. Будет примерно 30 процентов», — отметил вице-президент АТА.
По сведениям АТОР (Ассоциация туроператоров России), по итогам 2022 года в субъектах Северного Кавказа и Ставропольском крае туристический поток вырос на 20–25 процентов.