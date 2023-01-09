Дагестан в 2023 году будет популярным регионом для туризма

Объем туристического потока в республике в 2023 году может увеличиться на 30 процентов, информирует РБК Кавказ, ссылаясь на вице-президента Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексана Мкртчяна.

Он сообщил, что Дагестан будет по-прежнему популярной локацией для отдыха у жителей страны, в том числе и по той причине, что остальные субъекты СКФО делают в разы меньше для привлечения гостей.

«В 2022 году Дагестан по туристическому потоку поднялся на 70 процентов. В 2023 году подобного колоссального роста не будет. Будет примерно 30 процентов», — отметил вице-президент АТА.

По сведениям АТОР (Ассоциация туроператоров России), по итогам 2022 года в субъектах Северного Кавказа и Ставропольском крае туристический поток вырос на 20–25 процентов.