Правительство РФ учредило стипендию для студентов за успехи в сфере инженерии

Правительство РФ открыло стипендию имени Королева за крупные достижения в сфере инженерного дела, ее будут получать студенты и аспиранты информирует пресс-служба кабинета министров.

"Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. В общем предусмотрено 10 стипендий для учащихся университетов по 15 000 рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 000 рублей ежемесячно", — сообщает пресс-служба.

Кандидатов на получение стипендии будут предлагать ученые советы вузов. Решение о стипендиатах будет принимать Министерство образования и науки РФ по результатам конкурсного отбора. В конкурсную комиссию войдут сотрудники министерства, заинтересованных организаций, приглашенные специалисты, а также сами студенты и аспиранты, которые не являются кандидатами.

Выплаты будут финансировать в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ".

Открыть стипендию имени легендарного конструктора СССР Сергея Королева для студентов, имеющих крупные достижения в сфере инженерного дела, поручал президент России Владимир Путин.