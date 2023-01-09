ЗАМАНА - Росгвардия обеспечила безопасность новогодних и рождественских праздников в Дагестане

Росгвардия обеспечила безопасность новогодних и рождественских праздников в Дагестане

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09 января, 2023. Понедельник 11:16
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Росгвардия обеспечила безопасность новогодних и рождественских праздников в Дагестане

Более 200 специалистов и военнослужащих Управления Росгвардии по Дагестану обеспечили охрану общественного порядка и общественную безопасность во время новогодних мероприятий и рождественских богослужений в республике, информирует пресс-служба ведомства.

Росгвардия обеспечила безопасность новогодних и рождественских праздников в Дагестане

Росгвардейцы совместно с работниками взаимодействующих структур осмотрели места организации праздничных мероприятий и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, далее взяв данные площадки под усиленное наблюдение. «В общем новогодние и рождественские мероприятия посетили более 20 000 человек. Силами Росгвардии и других правоохранительных структур республики новогодние и рождественские праздники в регионе прошли без нарушений общественного порядка», – заявляет ведомство.

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