Городские службы Махачкалы готовы к возможному снегопаду

Как заявил глава МБУ "Благоустройство города Махачкалы" Магомед Джамалдинов, поддерживается постоянная связь с ОГИБДД по Махачкале. Несколько мест, где были зарегистрированы утечки воды, уже были обработаны реагентами во избежание появления наледи. Городские службы Махачкалы готовы к возможному снегопаду: дежурят бригады, готово 10 единиц специализированной техники. При необходимости специальная техника будет дополнительно использоваться, обеспечена соответствующая договорённость с подрядными компаниями.