Как заявил глава МБУ "Благоустройство города Махачкалы" Магомед Джамалдинов, поддерживается постоянная связь с ОГИБДД по Махачкале. Несколько мест, где были зарегистрированы утечки воды, уже были обработаны реагентами во избежание появления наледи. Городские службы Махачкалы готовы к возможному снегопаду: дежурят бригады, готово 10 единиц специализированной техники. При необходимости специальная техника будет дополнительно использоваться, обеспечена соответствующая договорённость с подрядными компаниями.
Городские службы Махачкалы готовы к возможному снегопаду
- Автор Дарья
- 09 января, 2023. Понедельник 09:50
Городские службы Махачкалы по поручению исполняющего обязанности мэра города Ризвана Газимагомедова переведены на усиленный режим работы.
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