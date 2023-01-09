ЗАМАНА - Мэр Махачкалы: «На территории у Кумыкского театра восстановят уличное освещение»

Мэр Махачкалы: «На территории у Кумыкского театра восстановят уличное освещение»

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09 января, 2023. Понедельник 08:47
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Мэр Махачкалы: «На территории у Кумыкского театра восстановят уличное освещение»

На территории, которая прилегает к Кумыкскому театру, собираются восстановить уличное освещение, проинформировал и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. 

Мэр Махачкалы: «На территории у Кумыкского театра восстановят уличное освещение»

«Поручил обратиться в Минкультуры Дагестана для восстановления уличного освещения на территории, прилегающей к Кумыкскому театру, или передать полномочия нам, дабы этот участок получил освещение», — рассказал глава города.

Также мэром было дано задание обеспечить санитарную очистку территории «народного пляжа» у Аварского театра.

Завершилась установка уличного освещения в Городском саду и на Родопском бульваре. Руководство Махачкалы рассмотрит возможность продолжения этой работы и в сквере имени классика поэзии Дагестана Сулеймана Стальского.

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