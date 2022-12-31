Глава Дагестана Сергей Меликов поздравляет с Новым годом жителей республики

Уважаемые дагестанцы!

Еще один год навсегда становится частью истории. Он был сложным, полным драматических событий, которые закалили нас. С особой остротой мы ощутили, как высоко ценится достоинство Отечества, защита которого – наш первейший долг и высшая честь. И потому я, прежде всего, хочу поблагодарить дагестанцев за неизменную готовность отстаивать интересы России, быть в строю и в моменты триумфа, и в пору испытаний, за преданность Родине и народу.

Мы с вами знаем, что в этот праздничный вечер не в каждом доме будет царить веселье, звучать звонкий смех. Мы сообща переживаем боль от невосполнимых потерь и гордимся теми, кто выполняет задачи по обеспечению безопасности государства, поставленные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Спасибо бойцам, которые сегодня на передовой сражаются ради будущего России и близких всем нам ценностей. Мужество и отвага, стойкость и решимость дагестанцев – военнослужащих и добровольцев – получают самую высокую оценку. Дагестан дал стране пятерых Героев России, этого звания удостоены старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, генерал-майор Эседулла Абачев, старший лейтенант Руслан Курбанов, майор Энвер Набиев, капитан Исрафил Магомедов. Более 500 дагестанцев награждены различными орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает наших ребят и жителей новых территорий России. Дагестан стал одним из лидеров по объёмам оказанной гуманитарной помощи – около 2,5 тысяч тонн. Причем в этом благородном деле бескорыстно участвуют не только меценаты, общественные организации, но и простые люди: женщины, которые вяжут носки для военнослужащих, дети, которые отправляют им письма, учителя, врачи – все, кто не может оставаться в стороне и, как когда-то в годы Великой Отечественной войны, вносит свой вклад в достижение Победы.

Дорогие друзья! Несмотря на серьезные испытания, наша республика сегодня преображается: строятся новые социальные объекты, автодороги и мосты, благоустраиваются улицы и скверы, развивается туризм, реализуются крупные инвестиционные проекты. Есть очевидные достижения и в экономике, и в общественной жизни.

Многое делалось в течение всего объявленного в Дагестане Года образования: свои двери открыли десятки детских садов, проведен капитальный ремонт в сотнях зданий школ, создавались условия для совершенствования образовательной системы, подготовки педагогических кадров – все эти изменения ощутили тысячи дагестанцев во всех уголках республики.

Дорогие друзья! Испытания и беды обязательно пройдут. Так было во все времена. С нами останется все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, все, что делает нас сильными: любовь, взаимопонимание и взаимная поддержка. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед сложностями, беречь единство и сплоченность – это основа наших общих успехов в будущем. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности!

Счастья вам, мира и добра!

С Новым, 2023 годом!