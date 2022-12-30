ЗАМАНА - Минпромторг России одобрил заявку Дагестана на открытие стекольного кластера

Минпромторг России одобрил заявку Дагестана на открытие стекольного кластера

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30 декабря, 2022. Пятница 17:03
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Минпромторг России одобрил заявку Дагестана на открытие стекольного кластера

Постановлением Минпромторга РФ стекольный кластер Дагестана прошел аккредитацию и был включен в реестр промышленных кластеров страны.

Минпромторг России одобрил заявку Дагестана на открытие стекольного кластера

Так, в рамках формирования кластера принято 20 соглашений с участниками, в числе которых 14 промышленных компаний, три объекта производственно-технологической инфраструктуры, три объекта научно-образовательной инфраструктуры.

«Совместно с Ассоциацией промышленных кластеров Дагестана Минпромторгом республики создана Программа развития Промышленного стекольного кластера СКФО до 2026 года. Программа является документом, который определяет на период до указанного года среднесрочные цели и ожидаемые результаты деятельности промышленных организаций, а также научно-образовательного и технологических объектов инфраструктуры стекольного кластера», – заявляет ведомство.

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