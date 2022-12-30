ЗАМАНА - Депутат НС РД Шамиль Омаров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Депутат НС РД Шамиль Омаров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

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30 декабря, 2022. Пятница 13:42
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Депутат НС РД Шамиль Омаров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Депутат НС Дагестана Шамиль Омаров накануне поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний» и снял с елки 10 конвертов с мечтами маленьких дагестанцев, чьи отцы сегодня выполняют важные задачи в ходе СВО.

Депутат НС РД Шамиль Омаров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Узнав о возможности, исполнить новогодние желания детей, выходец из Левашинского района Султан Шахбанов также приобрел еще 3 комплекта подарков.

Вчера вместе с помощниками, а также с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Левашинского и Гергебильского районов республики Гасаном Нахбаровым и заместителем главы администрации Левашинского района Магомедом Идрисовым депутат отправился осуществлять эти мечты, вручать заветные подарки.

«Конечно же, детские сокровенные желания, которыми они делятся в канун Нового года, действительно трогательные: начиная от детских домиков для кукол, до письменных столов, планшетов, самокатов, велосипедов, машинок для катания до швейных машинок и наборов для починки велосипеда.
Исполнив маленькую мечту, мы, взрослые, вселяем в детей оптимизм и веру в доброе», — отметил Шамиль Омаров

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