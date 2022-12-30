ЗАМАНА - Депутат ГосДумы Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н. поздравляет жителей Дагестана с наступающим праздником

Депутат ГосДумы Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н. поздравляет жителей Дагестана с наступающим праздником

Автор
30 декабря, 2022. Пятница 13:20
|||
Депутат ГосДумы Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н. поздравляет жителей Дагестана с наступающим праздником

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н. поздравляет жителей Дагестана с наступающим праздником.

Депутат ГосДумы Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н. поздравляет жителей Дагестана с наступающим праздником

Уважаемые друзья! Приближается один из самых замечательных праздников – Новый год. Скоро с боем кремлевских курантов мы, вспомним о пройденном за прошедшие двенадцать месяцев пути, вступим в новое время, новый этап нашей жизни, с которым связаны новые надежды и ожидания. Уходящий, 2022 год выдался для нашей страны непростым. Предтече мирового экономического кризиса, санкции против нашей страны, сложная международная обстановка, СВО.
И несмотря на это наша страна выдержала все удары со стороны коллективного Запада и готова и дальше постоять за себя.
Нами за осеннюю сессию были разработаны и приняты законы, направленные на стабилизацию и развитие экономики, законы социальной направленности, которые касались и семей военнослужащих и добровольцев, стоящих сегодня на защите нашего государства и нашей с вами безопасности.
Дорогие друзья! Этот год показал: даже в нынешних непростых условиях мы в состоянии плечо к плечу работать во благо нашей страны, нашей республики. Уверен сохранив достижения этого года наша страна и дальше будет двигаться вперед.
Пусть Новый год будет щедрым на добрые вести, станет годом процветания нашего Отечества, претворения в жизнь намеченных планов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Гасанов Д.Н.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top