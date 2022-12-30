ЗАМАНА - Более 100 детей получили подарки от депутатов НС Дагестана Муслима Гиндиева и Далгата Махачева

Более 100 детей получили подарки от депутатов НС Дагестана Муслима Гиндиева и Далгата Махачева

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30 декабря, 2022. Пятница 11:21
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Более 100 детей получили подарки от депутатов НС Дагестана Муслима Гиндиева и Далгата Махачева

Депутаты республиканского парламента Муслим Гиндиев и Далгат Махачев поучаствовали в благотворительной акции «Новый год в каждый дом».

Более 100 детей получили подарки от депутатов НС Дагестана Муслима Гиндиева и Далгата Махачева

По традиции перед Новым годом депутат Народного Собрания Дагестана, гендиректор АО «Дагнефть» Муслим Гиндиев и депутат Народного Собрания РД, замгенерального директора АО «Дагнефтегаз» Далгат Махачев в очередной раз порадовали более 100 детей города Южно-Сухокумска подарками.  

Подарки для раздачи детям-инвалидам, сиротам, а также детям мобилизованных военнослужащих были переданы в Центр социального обслуживания города и в Управление социальной защиты, где Дед Мороз и Снегурочка в торжественной обстановке вручили их ребятам.  

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