ЗАМАНА - Более 50 школьных автобусов передали образовательным организациям Дагестана

Более 50 школьных автобусов передали образовательным организациям Дагестана

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30 декабря, 2022. Пятница 10:44
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Более 50 школьных автобусов передали образовательным организациям Дагестана

Школы республики получили 55 единиц школьного транспорта, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Более 50 школьных автобусов передали образовательным организациям Дагестана

В мероприятии поучаствовал заместитель главы кабмина Муслим Телякавов и руководитель Минобрнауки РД Яхья Бучаев.

«Сегодня в муниципальные образования региона прибыло 55 комфортабельных автобусов, соответствующих всем правилам безопасности, приспособленных именно для детей. Это серьезная помощь для региона от Минпросвещения России и Минпромышленности», — высказался Телякавов.

Он уточнил, что в будущем году планируется получение ещё большего количества автобусов для передачи их в школы районов Дагестана.

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