Раскрыта причина смерти легендарного футболиста Пеле

Как сообщается, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался из-за отказа органов, информирует сайт G1, ссылаясь на больницу, в который пребывал спортсмен.

"В медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг, отмечается, что смерть наступила в 15.27 "из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака", — уточняют СМИ. О кончине Пеле ранее рассказала его дочь Кели Насименту. "Король футбола" ушел из жизни в 82 года.