На этой неделе, 26 декабря, премьер встречался с Юнусом в ЛНР. Спустя совсем немного времени Юнус Магомедов трагически погиб, помогая раненому товарищу. В четверг он был похоронен в родном селе.

«Только в понедельник мы были рядом с ним, говорили о жизни, о служении Родине, о подвигах наших земляков. Юнус говорил: «все по воле Всевышнего». Он оставлял впечатление мужественного, боевого парня, и в нашей памяти навечно останется героем», — высказался Абдулмуслимов.

Глава кабмина подчеркнул, что родным Юнуса Магомедова будет оказана необходимая помощь.