Участница ВОВ, 98-летняя Галина Белялова и жительница блокадного Ленинграда, 91-летняя Елена Сорокина получили поздравительные адреса с пожеланиями здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего от Джамаладина Гасанова. Ветеранам также вручили продуктовые наборы и сладости. «Внимание к нашим ветеранам и забота о них – это наш долг перед теми, кто сформировал и сохранил для нас нашу великую родину. Эти люди совершили настоящий боевой и трудовой подвиг, и все мы всегда будем помнить об этом», – высказался депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов.
Помощники депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова поздравили ветеранов с Новым годом
- Автор Дарья
- 30 декабря, 2022. Пятница 09:28
Помощники депутата Госдумы России Джамаладина Гасанова Наби Юсупов Наби и Мусалан Тахманов поздравили с Новым годом старейших жительниц Буйнакска.
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