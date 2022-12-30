ЗАМАНА - Помощники депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова поздравили ветеранов с Новым годом

Помощники депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова поздравили ветеранов с Новым годом

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30 декабря, 2022. Пятница 09:28
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Помощники депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова поздравили ветеранов с Новым годом

Помощники депутата Госдумы России Джамаладина Гасанова Наби Юсупов Наби и Мусалан Тахманов поздравили с Новым годом старейших жительниц Буйнакска. 

Помощники депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова поздравили ветеранов с Новым годом

Участница ВОВ, 98-летняя Галина Белялова и жительница блокадного Ленинграда, 91-летняя Елена Сорокина получили поздравительные адреса с пожеланиями здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего от Джамаладина Гасанова.  Ветеранам также вручили продуктовые наборы и сладости. «Внимание к нашим ветеранам и забота о них – это наш долг перед теми, кто сформировал и сохранил для нас нашу великую родину. Эти люди совершили настоящий боевой и трудовой подвиг, и все мы всегда будем помнить об этом», – высказался депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов.

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