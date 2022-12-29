В 2021 году показатель был равен 291. Стоит напомнить, что Чиркейская ГЭС – это первая гидроэлектростанция России, ставшая доступной для посещения организованными туристическими группами. Экскурсии туда стартовали в 2021 году.
Более 1300 туристов посетили Чиркейскую ГЭС в 2022 году
- Автор Дарья
- 29 декабря, 2022. Четверг 16:40
В нынешнем году Чиркейская ГЭС кратно увеличила число принятых гостей. Так, на предприятии побывало более 1300 туристов. Об этом информирует пресс-служба Минтуризма Дагестана.
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