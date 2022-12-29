Итоги Года образования в Дагестане

Ключевым направлением работы стало строительство и капитальный ремонт в Дагестане школ и детских садов. Так, в этом году был проведен капремонт в 210 зданиях 191 школы Дагестана. На реализацию было выделено 4,2 млрд рублей. При этом Дагестан стал лидером по количеству строящихся объектов образования среди субъектов России. В этом году было построено 158 объектов образования, из которых 103 школы и 55 детских садов. Внимание было уделено и созданию новых образовательных центров. Так, в 2022 году состоялось открытие регионального центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир». Также с 1 сентября в республике заработал ряд инновационных образовательных центров: 171 «Точки роста», «Кванториумы» и «IT-кубы». В этом году в 14 образовательных учреждениях республики созданы росгвардейские классы, в которых обучаются 425 школьника седьмых классов. Кроме того, главой РД Сергеем Меликовым было принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с 1 января 2022 года. Для студентов вузов республики стипендия была увеличена с одной тысячи до трех тысяч рублей, для аспирантов — с полутора тысяч до пяти тысяч рублей. Также Сергей Меликов в Год образования учредил 34 именные стипендии для молодых ученых за значительный вклад в развитие науки и технологий, в размере 100 тысяч рублей каждая. Для поддержки школьников, прилежно относящихся к учебе, глава Дагестана ввел уже ставший традиционным особый вид поощрения — 100 тысяч рублей выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Такую же меру поддержки получали победители всероссийских олимпиад. Министерство образования и науки РД в этом году разработало и утвердило Концепцию развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года. В целях развитии профессионального образования в 2022 году в республике в рамках проекта «Профессионалитет» был создан образовательный кластер агропромышленного комплекса куда вошли все образовательные организации СПО, реализующие подготовку специалистов среднего звена сельскохозяйственной направленности и опорные работодатели республики. Для снижения бюрократической нагрузки на педагогов, с сентября 2022 года был сокращен перечень документов, который должен вести учитель. При этом отмечается, что работа, начатая в 2022 году, не завершится одновременно с Годом образования в республике, а будет продолжена и в 2023.