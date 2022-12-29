Одно из писем - отправленное девочкой из 4-го класса школы N 50 г. Махачкалы Абумислимовой Залиной - зачитал Герой РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Дорогой солдат. Я от всей души желаю тебе Победы! Возвращайся живым и здоровым. Тебя ждут родные! Береги себя», — написала школьница.
Второе письмо – ученицы МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ имени А.К.Кабардиева» Ахмедовой Алины - также было лично передано Герою РФ Эседулле Абачеву.
«Я знаю, что ты справишься с любыми трудностями. Сейчас тебе очень тяжело, но я верю в нашу Победу!», — обратилась Алина.
Бойцов глубоко тронули слова юных дагестанок, и они попросили передать благодарственные письма и новогодние подарки для Алины и Залины от армейского корпуса ЛНР.
Премьер поблагодарил матерей девочек – Ирабият Ахмедову и Жанну Абумислимову за достойное воспитание, а также коллектив школ за знания и ценности, которые они вкладывают в своих учениц.
«Это было крайне трогательно, когда бойцы зачитывали ваши письма. Благодаря таким детям, мы понимаем, что у нас есть будущее. Такое внимание очень поднимает дух бойцам. Спасибо вам за ваше понимание, за ваше отношение к родной стране», — заявил Абдулмуслимов.
Глава кабмина поздравил юных дагестанок, их мам и директоров школ с наступающим Новым годом, вручил им подарки и благодарственные письма от военнослужащих.