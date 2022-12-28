Возвращением останков Хаджи-Мурата займутся общественные деятели и потомки Льва Толстого

На портале руководителя Дагестана Сергея Меликова появился указ о формировании рабочей команды по этому вопросу. В нее входят министры и замминистра, лидеры районов, участники Общественной палаты региона и так далее. Среди них числятся и потомки великого писателя Льва Толстого. Дабы вернуть в Дагестан останки имама Шамиля и других участников исторических событий, рабочей команде необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками Музея антропологии этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).