На портале руководителя Дагестана Сергея Меликова появился указ о формировании рабочей команды по этому вопросу. В нее входят министры и замминистра, лидеры районов, участники Общественной палаты региона и так далее. Среди них числятся и потомки великого писателя Льва Толстого. Дабы вернуть в Дагестан останки имама Шамиля и других участников исторических событий, рабочей команде необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками Музея антропологии этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).
Возвращением останков Хаджи-Мурата займутся общественные деятели и потомки Льва Толстого
- Автор Дарья
- 28 декабря, 2022. Среда 15:23
Возвращением останков дагестанцев-участников исторических событий на Кавказе займутся общественные деятели.
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