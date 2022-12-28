Социальные контракты в уходящем году по 4 направлениям были заключены с 6 900 гражданами.
Благодаря поддержке страны, заключив социальный договор, 2 058 малоимущих семей Дагестана открыли собственное дело. Большая часть контрактов заключалась на открытие ателье, салонов красоты, кондитерских и кулинарных цехов, грузоперевозок и курьерских служб.
Соцконтракт на поиск подходящей работы подписали 1 718 дагестанцев.
Соцконтракт, нацеленный на выход из сложной жизненной ситуации, заключили 1 693 человека. Данные выплаты помогли малоимущим гражданам преодолеть тяжелые жизненные ситуации, связанные с нехваткой средств на жизненно важную продукцию.