ЗАМАНА - В 2022 году Минтруда РД заключило с малоимущими жителями региона около 7 000 соцконтрактов

В 2022 году Минтруда РД заключило с малоимущими жителями региона около 7 000 соцконтрактов

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28 декабря, 2022. Среда 14:43
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В 2022 году Минтруда РД заключило с малоимущими жителями региона около 7 000 соцконтрактов

С начала 2022 года в 52 учреждениях соцзащиты граждан по всему региону осуществлялась активная работа по консультации жителей, желающих поучаствовать в проекте «Социальный контракт».  

В 2022 году Минтруда РД заключило с малоимущими жителями региона около 7 000 соцконтрактов

Социальные контракты в уходящем году по 4 направлениям были заключены с 6 900 гражданами.  

Благодаря поддержке страны, заключив социальный договор, 2 058 малоимущих семей Дагестана открыли собственное дело. Большая часть контрактов заключалась на открытие ателье, салонов красоты, кондитерских и кулинарных цехов, грузоперевозок и курьерских служб.

Соцконтракт на поиск подходящей работы подписали 1 718 дагестанцев.

Соцконтракт, нацеленный на выход из сложной жизненной ситуации, заключили 1 693 человека. Данные выплаты помогли малоимущим гражданам преодолеть тяжелые жизненные ситуации, связанные с нехваткой средств на жизненно важную продукцию.

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