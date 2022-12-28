ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с семьями погибших на Украине военнослужащих

Глава Дагестана встретился с семьями погибших на Украине военнослужащих

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28 декабря, 2022. Среда 14:28
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Глава Дагестана встретился с семьями погибших на Украине военнослужащих

Во вторник, 28 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с родными дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Глава Дагестана встретился с семьями погибших на Украине военнослужащих

До начала встречи Меликов и представители органов власти региона возложили цветы к портретам погибших.

Выразив искренние соболезнования семьям, глава республики высказался: «Мы сегодня вспоминаем наших героев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины, за Дагестан, чтобы он оставался мирной и созидательной республикой. Ребята до конца выполняли задачи, которые перед ними были поставлены не только руководством страны, но и всем народом. Основная цель врага – разрушение нашего государства, и препятствием к достижению этой цели стали смелость, отвага, решительность, самоотверженность, мужество наших с вами земляков, сослуживцев, братьев. Я хочу сказать всем родным и близким военнослужащих спасибо за то, что вы поддерживали и поддерживаете тех ребят, которые выполняли свой воинский и гражданский долг».

В память о военнослужащих была объявлена минута молчания.

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