«В процессе рейдовых мероприятий специалисты УФССП региона обнаружили машину марки “Тойота”, хозяин которой задолжал налоговой службе 160 000 рублей.
Неплательщик игнорировал множество письменных уведомлений, а также требования судебного пристава-исполнителя о добровольной оплате в установленный срок. В связи с этим пристав наложил арест на автомобиль», – отмечает пресс-служба ведомства.
Действия судебного пристава не заставили себя долго ждать – гражданин погасил долг, после чего его автомобиль был снят с ареста.