Около 300 детей поздравили с наступающим Новым годом соцработники Каспийска

Сотрудники Каспийского комплексного центра социального обслуживания населения провели новогодний вечер «Самая яркая елка, на который пригласили 110 детей из семей участников специальной военной операции, а также беженцев из Украины, информирует пресс-служба Министерства труда Дагестана.

И.о. руководителя Каспийского комплексного центра социального обслуживания населения Зиявудин Бахарчиев поздравил всех участников мероприятия с наступающим Новым годом, пожелал ребятам и их семьям здоровья, счастья и мирного неба над головой. Далее с поздравлениями выступил гендиректор ООО «Каспий Тепло Сервис», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Тагир Ахмедов.

Для детей подготовили развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также выступлениями артистов республиканской эстрады. Всем ребятам вручили новогодние подарки.