ЗАМАНА - Более 900 детей побывали на бесплатных экскурсиях в Дагестане

Более 900 детей побывали на бесплатных экскурсиях в Дагестане

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28 декабря, 2022. Среда 01:29
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Более 900 детей побывали на бесплатных экскурсиях в Дагестане

В 2022 году туроператоры республики организовали отдых для более 900 детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации.

Более 900 детей побывали на бесплатных экскурсиях в Дагестане

Это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга, дети-инвалиды, дети, вернувшиеся из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. В рамках государственной меры поддержки Минтуризма региона путем субсидирования возместило затраты туроператорам на экскурсии. Отдых для детей организовывали республиканские туроператоры по популярным туристическим маршрутам.

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