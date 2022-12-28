Это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга, дети-инвалиды, дети, вернувшиеся из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. В рамках государственной меры поддержки Минтуризма региона путем субсидирования возместило затраты туроператорам на экскурсии. Отдых для детей организовывали республиканские туроператоры по популярным туристическим маршрутам.
Более 900 детей побывали на бесплатных экскурсиях в Дагестане
- Автор Дарья
- 28 декабря, 2022. Среда 01:29
В 2022 году туроператоры республики организовали отдых для более 900 детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации.
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