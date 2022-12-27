«Теперь, когда у Министерства обороны России по понятным причинам есть более важные задачи, мы, депутаты Госдумы, можем и обязаны помочь семьям военнослужащих, взять под свою опеку решение их насущных вопросов. Партия “Единая Россия” поручила всем депутатам своей фракции сделать всё возможное, чтобы содействовать решению проблем семей военнослужащих», – сказал Джамаладин Гасанов на встрече с жителями военного городка Буйнакского гарнизона.
В беседе с депутатом жены военнослужащих поделились своими проблемами и высказали ряд просьб и предложений. «Большинство семей имеют малолетних и несовершеннолетних детей. Конечно, в этой ситуации хотелось бы организовать для них настоящий новогодний праздник…».
Выполняя просьбу жен военнослужащих, Джамаладин Набиевич организовал спектакль от республиканского Театра кукол и новогоднее представление у елки, которые привели в восторг юных зрителей. Детям вручили подарки и добрые пожелания от депутата Госдумы от партии «Единая Россия».
«Мы сделаем все возможное, чтобы дети тех, кто участвует в СВО, встретили Новый год в атмосфере яркого праздника, исполнения желаний и подарков», - отметил парламентарий.