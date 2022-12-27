ЗАМАНА - Мэрия: «Теплоснабжение и электроснабжение в Махачкале во время праздников будет обеспечено бесперебойно»

Мэрия: «Теплоснабжение и электроснабжение в Махачкале во время праздников будет обеспечено бесперебойно»

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27 декабря, 2022. Вторник 15:46
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Мэрия: «Теплоснабжение и электроснабжение в Махачкале во время праздников будет обеспечено бесперебойно»

В случае непредвиденных обстоятельств во время новогодних праздников в Махачкале в соответствии с постановлением Министерства энергетики Дагестана у ресурсоснабжающих организаций имеются резервные источники электроснабжения и автономные передвижные источники электричества для повышения категории надёжности электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов. Об этом проинформировал врио мэра города Ризван Газимагомедов в своих соцсетях.

Мэрия: «Теплоснабжение и электроснабжение в Махачкале во время праздников будет обеспечено бесперебойно»

Как он сообщил, также они располагают утвержденным графиком дежурств на праздничные выходные, подготовлены аварийные бригады на случай появления ЧС.

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