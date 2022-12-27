Мэрия: «Теплоснабжение и электроснабжение в Махачкале во время праздников будет обеспечено бесперебойно»

Автор Дарья |||

В случае непредвиденных обстоятельств во время новогодних праздников в Махачкале в соответствии с постановлением Министерства энергетики Дагестана у ресурсоснабжающих организаций имеются резервные источники электроснабжения и автономные передвижные источники электричества для повышения категории надёжности электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов. Об этом проинформировал врио мэра города Ризван Газимагомедов в своих соцсетях.