Мэр Махачкалы: «Ведется ежедневная работа по санитарной очистке территории города»

Проводится ежедневная работа по санитарной очистке территории Махачкалы. Об этом в своих соцсетях рассказал исполняющий обязанности главы города Ризван Газимагомедов.

Как он проинформировал, в этом пути были осуществлены работы по благоустройству прилегающей территории к памятнику Расула Гамзатова. Также ремонт подземного перехода к городскому пляжу, который завершится к концу декабря. Газимагомедов добавил, что в рамках программы «Местные инициативы» была благоустроена дворовая территория по проспекту Имама Шамиля, 52.

Далее мэр подчеркнул острый недостаток контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТКО. «Деятельность в этом направлении будет продолжаться по мере финансирования из регионального и городского бюджета», – отметил он.