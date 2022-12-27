ЗАМАНА - В Махачкале ремонтируют ливневую канализацию на улице Лаптиева

В Махачкале ремонтируют ливневую канализацию на улице Лаптиева

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27 декабря, 2022. Вторник 13:48
midag.ru|||
В Махачкале ремонтируют ливневую канализацию на улице Лаптиева

По улице Лаптиева в Махачкале проводится работа по капремонту ливневой канализации от оздоровительного комплекса «Белый медведь» до проспекта Петра I. Об этом проинформировал врио мэра города Ризван Газимагомедов в своих соцсетях.

В Махачкале ремонтируют ливневую канализацию на улице Лаптиева

Как он сообщил, работы осуществляются в рамках реализации договора по капремонту ливневой канализации.

«Сейчас проводится замена трубы диаметром 1000 мм на 2000 мм для большей пропускной способности», – рассказал мэр.

Стоит уточнить, что капитальный ремонт делает подрядная компания ООО «Арт-Строй», которая по данному договору приведет в нормативное состояние ливневые канализации на улицах Лаптиева, Бейбулатова, Азизова и на пр. Петра I.

Как заметил Ризван Газимагомедов, работы завершатся осенью 2023 года.

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