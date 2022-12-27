Как он сообщил, работы осуществляются в рамках реализации договора по капремонту ливневой канализации.
«Сейчас проводится замена трубы диаметром 1000 мм на 2000 мм для большей пропускной способности», – рассказал мэр.
Стоит уточнить, что капитальный ремонт делает подрядная компания ООО «Арт-Строй», которая по данному договору приведет в нормативное состояние ливневые канализации на улицах Лаптиева, Бейбулатова, Азизова и на пр. Петра I.
Как заметил Ризван Газимагомедов, работы завершатся осенью 2023 года.