Дагестанец Исрафил Магомедов удостоен звания Героя России

В понедельник, 26 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов и командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев вручили «Золотую Звезду» Героя РФ родным капитана Исрафила Магомедова. Этой награды он удостоился посмертно в соответствии с Постановлением Президента России Владимира Путина.

Вручение высшей государственной награды семье офицера Северного флота прошло в Доме Дружбы.

Исрафил Магомедов стал пятым дагестанцем, кому за храбрость и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя РФ.

Меликов, говоря о Герое, отметил следующее: «Исрафил прожил свою жизнь ярко, стремительно и погиб как герой, проявив исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за нашу Родину. Героизм нашего земляка идет от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас. Они в нашем национальном характере. На таких примерах, как Исрафил Магомедов и другие ребята, участвующие сегодня в специальной военной операции на Украине, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, понимаем, как важно с детства прививать ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей».

Еще раз высказав слова соболезнования, глава региона озвучил, что подвиг Исрафила Магомедова навсегда сохранится в летописи славы России и Дагестана: «Низкий поклон Вам, уважаемая Магизат Шахбановна. Спасибо за то, что Вы воспитали отважного горца, достойного дагестанца, сына своего Отечества», – подчеркнул он, добавив, что родные дагестанца не останутся без поддержки.

Адмирал Александр Моисеев заметил, что капитан Магомедов до последней минуты оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу.

«Подвиг Исрафила Лефитовича Магомедова, несомненно, является примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его героический поступок многих подвигнет на выбор именно этой профессии – Родину защищать», – выступил командующий Северным флотом.

От имени руководства Минобороны России он выразил соболезнования семье и близким погибшего и передал вдове офицера звезду Героя России. Память Исрафила Магомедова собравшиеся почтили минутой молчания.