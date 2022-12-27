Кроме того, в рамках празднования 100-летнего юбилея классика в аллее поэтов будет размещен его бюст.
Новый проспект в Астрахани назовут именем великого классика Расула Гамзатова
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 01:10
Один из новых проспектов Астрахани получит имя классика поэзии Расула Гамзатова, информирует председатель республиканской общественной организации «Дагестан» в Астраханской области Юсуп Магомедов.
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