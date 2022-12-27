ЗАМАНА - Новый проспект в Астрахани назовут именем великого классика Расула Гамзатова

Новый проспект в Астрахани назовут именем великого классика Расула Гамзатова

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27 декабря, 2022. Вторник 01:10
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Новый проспект в Астрахани назовут именем великого классика Расула Гамзатова

Один из новых проспектов Астрахани получит имя классика поэзии Расула Гамзатова, информирует председатель республиканской общественной организации «Дагестан» в Астраханской области Юсуп Магомедов.

Новый проспект в Астрахани назовут именем великого классика Расула Гамзатова

Кроме того, в рамках празднования 100-летнего юбилея классика в аллее поэтов будет размещен его бюст.

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