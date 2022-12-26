ЗАМАНА - После капитального ремонта в Дербенте начал работу музей «Природы Каспия»

После капитального ремонта в Дербенте начал работу музей «Природы Каспия»

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26 декабря, 2022. Понедельник 15:24
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После капитального ремонта в Дербенте начал работу музей «Природы Каспия»

После капремонта в Дербенте свои двери открыл музей «Природы Каспия».

После капитального ремонта в Дербенте начал работу музей «Природы Каспия»

Среди приглашенных на церемонию открытия - дети и члены семей военнослужащих. Для собравшихся подготовили презентацию поэтапного преображения музея и экскурсию по модернизированной экспозиции. В ней представлено больше 175 экспонатов редких представителей флоры и фауны республики. Далее детям вручили новогодние презенты от Дербентского музея-заповедника и показали мастер-класс по изготовлению гербария, а подростки старших классов поучаствовали в экологической акции «Покормите птиц зимой».

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