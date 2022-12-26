После капитального ремонта в Дербенте начал работу музей «Природы Каспия»

Среди приглашенных на церемонию открытия - дети и члены семей военнослужащих. Для собравшихся подготовили презентацию поэтапного преображения музея и экскурсию по модернизированной экспозиции. В ней представлено больше 175 экспонатов редких представителей флоры и фауны республики. Далее детям вручили новогодние презенты от Дербентского музея-заповедника и показали мастер-класс по изготовлению гербария, а подростки старших классов поучаствовали в экологической акции «Покормите птиц зимой».