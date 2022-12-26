ЗАМАНА - Управление Ростехнадзора по РД приняло участие в акции «Елка желаний»

Управление Ростехнадзора по РД приняло участие в акции «Елка желаний»

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26 декабря, 2022. Понедельник 10:50
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Управление Ростехнадзора по РД приняло участие в акции «Елка желаний»

В пятницу, 23 декабря, руководитель Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Дагестану Артур Амутинов в канун Нового года поздравил с наступающим праздником одного из участников федеральной благотворительной акции «Елка желаний».

Управление Ростехнадзора по РД приняло участие в акции «Елка желаний»

Накануне Амутинов открыл электронную открытку в елочном шарике, в котором хранилось заветное желание ученика 3-го класса лицея №8 Ислама Магомедова. Перед Новым годом мальчик попросил у Деда Мороза ноутбук.  Для вручения подарка в Управление Ростехнадзора по Дагестану пригласили Ислама и его маму Жарият Адамову. Для них подготовили ознакомительную экскурсию и рассказали о работе учреждения.

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