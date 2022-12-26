ЗАМАНА - Объявлены итоги строительной отрасли Дагестана за 2022 год

Объявлены итоги строительной отрасли Дагестана за 2022 год

Автор
26 декабря, 2022. Понедельник 08:47
|||
Объявлены итоги строительной отрасли Дагестана за 2022 год

По итогам строительной сферы Дагестана за 2022 год было озвучено, что Министерство строительства республики формирует единый реестр россиян, состоящих на учете по следующим категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты и так далее. На данный момент реализована полная автоматизация этого процесса, электронный портал работает в тестовом режиме.

Объявлены итоги строительной отрасли Дагестана за 2022 год

Также переселение жителей из аварийных домов будут проводить с использованием комплексного развития территорий. Как заявил глава Минстроя региона Артур Сулейманов, такой алгоритм позволяет привлекать максимальный объем федеральных средств на расселение из ветхого и аварийного жилья, а также привлекать средства на коммунальную инфраструктуру в рамках инфраструктурного меню.

Кроме того, в республике планируются изменения в системе ЖКХ. В текущем году было построено 59 объектов водоснабжения и 7 объектов водоотведения. В общем, на реформирование системы ЖКХ Минстроем республики в нынешнем году привлечено больше 20 млрд рублей, в том числе денежные средства выделены на проектирование и возведение магистрального водовода «Чиркей – Махачкала – Каспийск», что позволит исключить Махачкалу, Каспийск и Избербаш из системы водоснабжения КОРа.

Часть затрат на коммунальные услуги берет на себя новый единый оператор в отрасли водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top