Дагестанец завоевал 3-е место во Всероссийском конкурсе научных работ «Мир без экстремизма»

Учащийся УДГУНХ выиграл 3-е место во Всероссийском конкурсе научных работ, нацеленных на противодействие экстремизма среди молодежи, «Мир без экстремизма-2022», который состоялся в Саранске.

На конкурсе участники представили больше 50 работ по различным темам.

В процессе пленарного собрания экспертное жюри заслушало работу студента первого курса факультета информационных технологий и инженерии ДГУНХ Хана Муртазова на тему «Радикализация молодежи Дагестана и пути ее решения». Кроме того, в рамках пленарной части также выступили кандидаты и доктора наук из Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Волгограда, Саранска и других городов.

По итогам конкурса жюри высоко оценило работу дагестанца и присудило ему третье место.