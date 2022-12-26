Праздник прошел в Молодежном центре администрации города. Для ребят был подготовлен утренник со сладким столом и подарками.
Открывая утренник, заместитель главы ККЗ Зубаир Омаров поприветствовал всех участников мероприятия и поздравил их с наступающим Новым годом.
«Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть будущий год принесет в каждый дом мир, счастье, благополучие, здоровье, тепло, уют и станет для вас временем новых свершений, вдохновит на новые успехи! Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся», – выступил он.