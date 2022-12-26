ЗАМАНА - Новогодний праздник для детей с особенностями развития провел Кизлярский коньячный завод

Новогодний праздник для детей с особенностями развития провел Кизлярский коньячный завод

Автор
26 декабря, 2022. Понедельник 03:10
|||
Новогодний праздник для детей с особенностями развития провел Кизлярский коньячный завод

По предложению общественного деятеля, мецената и генерального директора Кизлярского коньячного завода Евгения Дружинина, совместно с администрацией Кизляра и депутатом НС региона Еленой Павлюченко в городе для детей с особенностями развития был проведен новогодний вечер, информирует пресс-служба предприятия.

Новогодний праздник для детей с особенностями развития провел Кизлярский коньячный завод

Праздник прошел в Молодежном центре администрации города. Для ребят был подготовлен утренник со сладким столом и подарками.

Открывая утренник, заместитель главы ККЗ Зубаир Омаров поприветствовал всех участников мероприятия и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть будущий год принесет в каждый дом мир, счастье, благополучие, здоровье, тепло, уют и станет для вас временем новых свершений, вдохновит на новые успехи! Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся», – выступил он.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top