Центр поддержки предпринимательства Дагестана подвел итоги республиканского этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»

Начальник структурного подразделения Центра поддержки предпринимательства региона Сапиюла Магомедов подчеркнул, что конкурс был нацелен на поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъектов социального бизнеса. «На конкурс поступило 24 заявки по 4 категориям. Мы отобрали 4 лучших проекта, набравших самое большое число баллов», — высказался Магомедов. Далее всех победителей поздравил заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Гаджи Гаджиев.