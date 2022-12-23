Выездной метод работы экспертов увеличивает охват получателей социальных услуг. Мобильные бригады предоставляют комплекс услуг – доставка предметов первой необходимости, предоставление услуг парикмахера, оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов, врачебной помощи, юридической консультации и организация досуга одиноко проживающих граждан пенсионного возраста.
Более 36 000 социальных услуг оказали в 2022 году мобильные бригады Минтруда Дагестана
- Автор Дарья
- 23 декабря, 2022. Пятница 13:18
Общее число предоставленных услуг мобильными бригадами за нынешний год составило более 36 000, обслужено более 14 000 граждан, проведено 2300 выездов, оказана материальная помощь примерно 3 000 нуждающихся семей, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.
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