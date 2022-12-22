Молодым матерям объяснили правила установки детского кресла в машине. Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД Заур Пирмагомедов сообщил, что в случае аварии вероятность травмы при использовании детского удерживающего устройства падает на 75%.
В свою очередь руководитель отдела профилактических программ и проектов Министерства молодежи региона Фарман Меликов привел статистику аварий с участием детей.
«В нынешнем году на дорогах региона погибло 28 детей, по этой причине ключевой задачей нашего мероприятия является уменьшение аварийности с участием детей-пассажиров. Для этого крайне важна грамотность и ответственность родителей при управлении авто», – высказался он.