ЗАМАНА - Два капитально отремонтированных объекта открыли в Кайтагском районе

Два капитально отремонтированных объекта открыли в Кайтагском районе

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22 декабря, 2022. Четверг 16:24
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Два капитально отремонтированных объекта открыли в Кайтагском районе Два капитально отремонтированных объекта открыли в Кайтагском районе

Праздничное открытие двух объектов культуры, капитально отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Культура-2022», состоялось в муниципалитете.

Два капитально отремонтированных объекта открыли в Кайтагском районе

Глава Минкультуры региона Зарема Бутаева в сопровождении руководителя района Алима Темирбулатова посетили село Янгикент, где прошло открытие модернизированного Дома культуры.

Руководство и делегация из числа сотрудников культуры и образования района оценили качество осуществленных работ и поговорили с коллективом Дома культуры. Бутаева и Темирбулатов положительно прокомментировали капремонт и пожелали культработникам успешной работы в стенах здания.

В районном центре также отремонтировали Детскую школу искусств общей площадью 414 квадратных метров.

В актовом зале ДШИ по этому случаю прошло праздничное мероприятие. В процессе своего выступления руководитель района поблагодарил Зарему Бутаеву, благодаря которой стало возможным участие Кайтагского района в таком масштабном проекте.

«Объектов культуры, нуждающихся в капитальном ремонте, в республике много, но благодаря неравнодушному отношению Заремы Ажуевны к нашему району мы обновили уже несколько объектов: дома культуры в Джавгате, Баршамае, Янгикенте и ДШИ в райцентре. Планируем отремонтировать и другие учреждения.

Поздравляю педагогов и учащихся детской школы искусств с этим значимым событием! Благодарю министра культуры Дагестана за визит в наш район, за уважение, оказанное нам, за поддержку в положительных преобразованиях», – высказался Темирбулатов.

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