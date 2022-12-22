ЗАМАНА - Юсуп Абдусаламов ушел из сборной Румынии по вольной борьбе

Юсуп Абдусаламов ушел из сборной Румынии по вольной борьбе

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22 декабря, 2022. Четверг 11:14
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Юсуп Абдусаламов ушел из сборной Румынии по вольной борьбе

Юсуп Абдусаламов ушел с поста руководителя национальной сборной борцов вольного стиля Румынии. 

Юсуп Абдусаламов ушел из сборной Румынии по вольной борьбе

«У меня не было никаких проблем ни с Федерацией борьбы Румынии, ни тем более с ребятами. И если мне не удается влиять на ход подготовки, контролировать его, я понимаю, что не могу полноценно нести ответственность за итог. Необходимо быть честным и с собой, и с теми, с кем работаешь, а отбывать номер, получать зарплату, когда многое не зависит от тебя, — не в моих правилах», — поделился информацией в беседе с сайтом wrestdag.ru дагестанский специалист.

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