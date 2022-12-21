Об этом накануне проинформировал глава Минцифры республики Юрий Гамзатов на собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности. Как заявил Гамзатов, в рамках реализации мероприятий проекта «Информационная инфраструктура» осуществлены проектно-изыскательские работы в 1310 школах и монтажные работы в 81 заведении по установке точек доступа беспроводного интернета (WiFi), а также эффективному и безопасному использованию онлайн-сервисов.
В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет
- Автор Дарья
- 21 декабря, 2022. Среда 14:13
В 81 школе Дагестана подключили беспроводной интернет в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура».
Последнее от Дарья
- Концерт дагестанской народной артистки Дианы Увайсовой состоялся в Нальчике
- Директор дагестанской школы подозревается в хищении более 500 000 рублей
- Проспект Имама Шамиля в Махачкале будет реконструирован
- Ахмед Муртазалиев приглашен на должность гендиректора дагестанской сети «Целитель»
- "Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года пресекли более 4000 фактов хищения энергии на 535 млн рублей