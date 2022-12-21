Как он рассказал, ранее созданный проект будет актуализирован, необходимо разобраться с незаконно установленными объектами по обеим сторонам улицы. «Это одна из самых длинных и загруженных транспортных артерий Махачкалы, на которую приходится серьезная транспортная нагрузка. Также мы будем приводить в порядок все прилегающие улицы и объездные дороги, которые будут использоваться на период реконструкции проспекта Шамиля, для перераспределения транспортной нагрузки», — рассказал мэр.
Проспект Имама Шамиля в Махачкале будет реконструирован
- Автор Дарья
- 21 декабря, 2022. Среда 13:12
Один из крупнейших проектов, который планируется реализовать, – реконструкция проспекта Имама Шамиля. Об этом проинформировал и.о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов.
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