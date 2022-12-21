Кроме того, депутат призвал своих коллег поучаствовать в акции. Так он передал эстафету депутатам Государственной Думы РФ Нурбаганду Нурбагандову и Джамаладину Гасанову, депутатам Народного Собрания РД и другим видным даргинским политическим и общественным деятелям республики.
В своем видеообращении Шамиль Омаров пригласил присоединиться к акции и глав даргинских районов: Акушинского района - Махача
Абдулкеримова, Дахадаевского района – Магомеда Абдулкадырова, Кайтагского района – Алима Темирбулатова, Сергокалинского района – Магомеда Омарова.
Желающие присоединиться к акции могут обратиться в приемную редакции по номеру: 8 (8722) 66-00-25