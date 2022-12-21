ЗАМАНА - Ахмед Муртазалиев приглашен на должность гендиректора дагестанской сети «Целитель»

Ахмед Муртазалиев приглашен на должность гендиректора дагестанской сети «Целитель»

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21 декабря, 2022. Среда 11:46
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Ахмед Муртазалиев приглашен на должность гендиректора дагестанской сети «Целитель»

На пост гендиректора дагестанской медицинской сети «Целитель» приглашен Ахмед Муртазалиев, руководивший с 2019 года группой компаний «Киргу».

Ахмед Муртазалиев приглашен на должность гендиректора дагестанской сети «Целитель»

Владелец «Целителя» Шихамир Магомедов предложил занять пост гендира сети с учетом богатого управленческого опыта топ-менеджера, а также компетенций в области госуправления и бизнеса Ахмеда Муртазалиева.

Стоит напомнить, что в прошлом Муртазалиев работал заместителем управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану, заместителем руководителя Минтруда, заместителем генерального директора НК «Роснефть-Дагнефть», а с 2015 по 2019 год занимал пост руководителя Аппарата администрации Махачкалы.

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