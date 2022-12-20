В Махачкале прошел Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Каспийский бриз»

В рамках мероприятия состоялось четыре вида игр, в каждом из которых были определены победители и призеры: «Что? Где? Когда?»: победитель — команда «Немчиновка», призеры — «Шакостистые же ребята» и «Плохие парни»; «Хамса»: победитель — команда «Шакоститые же ребята», призеры - «Понедельник» и «Плохие парни»; Брейн-ринг: победитель — команда «Плохие парни», призеры - «Шакоститые же ребята» и «Понедельник»; «Своя игра»: победитель — Евгений Половой, призеры Денис Карабанов и Никита Поносов.

«Мы собрали команду из жителей разных субъектов России. Во всех играх фестиваля присутствовала конкурентная борьба, поэтому мы состязались с огромным интересом. На фестивале мы уже во второй раз, и замечу, что в 2022 году мероприятие было крайне масштабным. Понравилось место проведения мероприятия. В историческом музее мы — приезжие — смогли ознакомиться с историей и культурой республики», — выступил с речью победитель «Своей игры» Евгений Половой.