Глава Казбековского района посетил зону проведения СВО с гуманитарной миссией

Дополнительным импульсом, ускорившим очередную поездку казбековцев на фронт, было желание Магомедбасира Идрисова, отца погибшего в ходе специальной военной операции кавалера "Ордена Мужества" Расула Идрисова, навестить сослуживцев погибшего сына, выразить им свою невысказанную отцовскую любовь и поддержку.

Как рассказал глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, после нескольких неудавшихся попыток отговорить пожилого человека от трудной во всех отношениях поездки, руководитель муниципалитета вынужден был обратиться к Главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову, который с пониманием отнесся к желанию старика и поручил обеспечить сопровождение. Так, вместе с командой неравнодушных казбековцев Магомедбасир Идрисов оказался в зоне проведения СВО.

Для многих из команды Мусаева везти гуманитарный груз для наших военнослужащих было не впервой. Депутат районного Собрания от партии «Единая Россия» Рустам Гаирбеков, помощник главы Ильяс Шарабдинов и директор детско-юношеской спортивной школы Магомед Азаев за последние пару месяцев в зоне проведения СВО побывали уже несколько раз. По поручению Гаджимурада Мусаева они доставляли нашим бойцам гуманитарную помощь. Каждый раз груз собирали всем Казбековским районом по списку того, что действительно необходимо ребятам на передовой.

Весть о том, что сам глава Казбековского района с командой единомышленников привезли гуманитарку в зону СВО, быстро разлетелась среди казбековских военнослужащих. В первый раз на СВО был районный депутат-«единорос» Шамиль Шахбанов. Маршрут гуманитарной миссии лежал через Таганрог в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Побывали они и в многострадальном Мариуполе, где каждый метр земли хранит свою историю героического освобождения.

В этот раз на линию фронта доставили еще один автомобиль «Нива», генераторы, бензопилы, 100 мини-печей с газовыми баллонами, нужную в зимнее время тёплую амуницию и продукты – 100 кг курдюка, 8 мешков риса, письма и сладости в посылках школьников, а также горные травы для вкусного ароматного чая по-домашнему. Магомедбасир Идрисов лично от себя закупил для военнослужащих тысячу банок тушенки высшего качества.

За три дня несколько десятков трогательных встреч, разговоров о важном и просто по душам, фотографий на память и много радостных эмоций, когда каждый из наших бойцов по-настоящему ощутил, что #МЫВМЕСТЕ и #СВОИХНЕБРОСАЕМ. Эти незабываемые и бесценные эмоции испытывали все во время общения в местах, где происходила передача гуманитарного груза. Иногда на встречу, разгрузку и рукопожатие отводились считанные минуты, ведь в зоне обстрела находиться небезопасно. В каждом новом месте Гаджимурад Мусаев знакомил бойцов с Магомедбасиром Идрисовым и рассказывал им его историю. «Знайте, что у вас есть надежный тыл. Пока у нас есть такие отцы, мы не проиграем, Победа будет за нами, потому что за нами правда». Мусаев также подчеркивал повсеместную поддержку и помощь, которую оказывает военнослужащим и их семьям Глава республики Сергей Меликов. «Мы чувствуем эту поддержку и никогда в жизни вас не подведем, мы покажем, кто мы и откуда», — отвечали бойцы. «Тех братьев, которых мы потеряли, мы никогда не забудем, не забудем и не оставим без заботы и их родителей», — обращались сослуживцы в адрес отца погибшего казбековского воина. По дороге домой все строили планы о новой поездке к тем, кто сегодня на передовой сражается за правое дело и за Родину-мать. А рядом в машине с чувством выполненного долга ехал отец солдата Расула Идрисова, ехал домой передать на могилу сына привет от братьев по оружию.