В будущем году в Дагестане построят 3 мусоросортировочных комплекса

Во вторник, 20 декабря, с докладом о ходе реализации национального проекта «Экология» на собрании президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе выступил врио руководителя Минприроды РД Абдула Умаханов.

Он сообщил, что в рамках этого нацпроекта ведомство реализует 3 республиканских проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов». Так, в целях реализации проекта по обращению с ТКО в нынешнем году приняты концессионные соглашения по созданию и использованию объектов, на которых будут проводить обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов – речь идет о 3 мусоросортировочных комплексах.