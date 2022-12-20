ЗАМАНА - В будущем году в Дагестане построят 3 мусоросортировочных комплекса

В будущем году в Дагестане построят 3 мусоросортировочных комплекса

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20 декабря, 2022. Вторник 15:34
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В будущем году в Дагестане построят 3 мусоросортировочных комплекса

Во вторник, 20 декабря, с докладом о ходе реализации национального проекта «Экология» на собрании президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе выступил врио руководителя Минприроды РД Абдула Умаханов.

В будущем году в Дагестане построят 3 мусоросортировочных комплекса

Он сообщил, что в рамках этого нацпроекта ведомство реализует 3 республиканских проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов». Так, в целях реализации проекта по обращению с ТКО в нынешнем году приняты концессионные соглашения по созданию и использованию объектов, на которых будут проводить обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов – речь идет о 3 мусоросортировочных комплексах.

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