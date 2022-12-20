В 2022 году 72,5 км дорог отремонтировали в Дагестане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Автор Дарья |||

72,5 км автодорог отремонтировано в Дагестане в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».